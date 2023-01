Passerelle.infini marathon créatif de deux jours Brest Brest Catégories d’Évènement: Brest

Finistère Vous avez deux jours pour développer en équipe un projet faisant écho à ces mots clés : dispositif pédagogique, outils, art, lien social, numérique, fiction, design, imagination collective. Pour mener à bien votre mission, l’équipe de Passerelle Centre d’art contemporain, l’association Les petits Débrouillards, la designeuse Tyfenn Le Luc et le formateur Thibault Beugin seront là pour vous accompagner ! Sur réservation (dans la limite des 16 places disponibles)

Renseignements et inscriptions : Thibault Brébant | 02 98 43 34 95 | publics@cac-passerelle.com Avec la participation de l’association Les Petits Débrouillards et le soutien de la Ville de Brest dans le cadre de l’appel à projet 2022 Usages du numérique. +33 2 98 43 34 95 https://www.cac-passerelle.com/ Brest

