Passerelle : Grati'family, 22 octobre 2022

Passerelle : Grati’family



2022-10-22 – 2022-10-22

EUR 0 0 La bourse aux vêtement et objets.

La Grati’family est un concept pour pouvoir trouver gratuitement des vêtements pour toute la famille. Vous avez la possibilité d’apporter des vêtements que vous ne portez plus et des objets que vous n’utilisez plus pour pouvoir les échanger avec des affaires dont vous avez besoin.

On se retrouve dans les locaux de Passerelle avec un café et des petits gâteaux. C’est l’occasion aussi de pouvoir se rencontrer ou se retrouver pour discuter des activités que vous voudriez faire à Passerelle.

Cette édition sera spécifique aux vêtements d’hiver. Pour les objets c’est l’occasion de faire un tri dans les jouets et de commencer à faire des échanges pour Noël.

+33 5 56 71 92 73

Passerelle

