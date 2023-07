Bateau promenade : Le Ramsès Passerelle du Mont-Olympe Charleville-Mézières, 12 juillet 2023, Charleville-Mézières.

Charleville-Mézières,Ardennes

Ramsès vous propose tout au long de l’année des croisières d’exception. Seul, en famille ou entre amis, profitez des plus beaux sites de Charleville-Mézières à bord de notre bateau-restaurant.Le bateau promenade Le Ramsès effectue plusieurs prestations sur la Meuse à Charleville en direction de Mézières jusque devant le square Bayart et retour. Un service de boissons rafraichissantes est disponible à bord.Pour la croisière déjeuner, Les repas sont préparés par un traiteur. Le parcours est identique à la croisière promenade.La croisière détente est également proposée sur réservation le vendredi, samedi et dimanche sur le même parcours avec un passage d’écluse.Des privatisations peuvent se réaliser sur réservation pour une durée de 4 à 8 heures avec une capacité de 10 personnes .Pour en savoir plus et réserver.

fin : . EUR.

Passerelle du Mont-Olympe

Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est



Ramsès offers you exceptional cruises all year long. Alone, with family or friends, enjoy the most beautiful sites of Charleville-Mézières on board our restaurant boat. For the lunch cruise, the meals are prepared by a caterer. The route is identical to the promenade cruise.The relaxation cruise is also offered on reservation on Friday, Saturday and Sunday on the same route with a passage of lock.Privatizations can be realized on reservation for a duration of 4 to 8 hours with a capacity of 10 people.To know more and to reserve

Ramsès le ofrece cruceros excepcionales durante todo el año. Ya sea solo, en familia o con amigos, disfrute de los lugares más bellos de Charleville-Mézières a bordo de nuestro barco-restaurante.El barco Ramsès realiza varios viajes por el río Mosa en Charleville hacia Mézières y de vuelta. Para el almuerzo en crucero, las comidas son preparadas por un servicio de catering. El recorrido es el mismo que el del crucero de paseo.El crucero de relajación también está disponible los viernes, sábados y domingos en el mismo recorrido con un pasaje de esclusa.Las privatizaciones se pueden hacer bajo reserva para una duración de 4 a 8 horas con una capacidad de 10 personas.Para más información y reservas

Ramsès bietet Ihnen das ganze Jahr über außergewöhnliche Kreuzfahrten an. Allein, mit der Familie oder mit Freunden können Sie die schönsten Sehenswürdigkeiten von Charleville-Mézières an Bord unseres Restaurantschiffs genießen.Das Ausflugsschiff Le Ramsès führt mehrere Fahrten auf der Maas in Charleville in Richtung Mézières bis vor den Square Bayart und zurück durch. An Bord gibt es einen Erfrischungsgetränkeservice.Bei der Mittagsfahrt werden die Mahlzeiten von einem Caterer zubereitet. Die Strecke ist identisch mit der Spazierfahrt.Die Entspannungsfahrt wird auf Reservierung freitags, samstags und sonntags auf der gleichen Strecke mit Schleusendurchfahrt angeboten.Privatisierungen können auf Reservierung für eine Dauer von 4 bis 8 Stunden mit einer Kapazität von 10 Personen durchgeführt werden.Weitere Informationen und Reservierung

Mise à jour le 2023-06-30 par Ardennes Tourisme