Passerelle du CM2 à la 6ième Centre Val Joli, 8 août 2021-8 août 2021, Châtel.

du dimanche 8 août au samedi 21 août à Centre Val Joli

Envie de bien te préparer à franchir le cap du Collège ? Cette colonies de vacances apprenantes t’est dédiée pour réussir ton entrée au Collège tout en t’amusant ! Nous t’avons préparé ces Vacances Apprenantes comprenant des activités sportives, grands jeux et des interventions quotidiennes de 9 h 30 à 12 h 00 par nos enseignants certifiés de l’Éducation Nationale : tu découvriras le plaisir de revoir tes acquis du primaire et nous t’apprendrons à t’organiser dans les différentes matières du collège (lire et comprendre un emploi du temps, gérer ton temps, comment apprendre une leçon, utiliser l’outil numérique de manière efficace, etc.). Nous ferons aussi un peu de révisions en Mathématiques et en Français, sous formes ludiques. Les après-midis seront organisés autour des activités sportives et de loisirs : grands jeux, baignades à la piscine, jeux de pistes, luge d’été et tennis. Nous profiterons aussi de la montagne à travers plusieurs balades et grands jeux en pleine nature. Le centre est situé sur la commune de Châtel, dans la mythique vallée d’Abondance. Là-bas, l’ambiance exprime un savoureux mélange de douceur de vivre et de convivialité. Les animations prévues par la station, selon programmation, et les veillées concoctées par l’équipe pédagogique rythmeront tes soirées. L’espace aquatique de Châtel et les veillées montagnardes au village te séduiront pour des Vacances Apprenantes instructives et dépaysantes ! Cette colonie de vacances apprenantes correspond aux néo-collégiens souhaitant faire un peu de révisions et se préparer au mieux au passage au Collège en plus de passer des vacances sportives et reposantes à la montagne !

999 €

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale.

Centre Val Joli 671 Route de Thonon, 74390 Châtel Châtel Haute-Savoie



