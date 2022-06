Passerelle d’Europe 2022 Monthermé, 30 juin 2022, Monthermé.

2022-06-30 – 2022-07-02

Monthermé 08800

Quai Aristid Briand Salle Jacques Brel Monthermé

Accueillir sur un bateau de fleuve des auteurs et des illustrateurs, des artistes, des chercheurs et des scientifiques, français ou étrangers, ayant un projet d’écriture ou répondant à une commande, telle est l’ambition de l’association Caranusca. S’il existe de nombreux lieux d’accueil dédiés à l’écriture contemporaine et à la recherche en France, “Passerelles d’Europe” et son pendant jeunesse “Les petites passerelles” sont les premières propositions de résidences itinérantes dédiées à ces disciplines et à leur transmission, à l’échelle européenne et à bord d’une péniche. L’association Caranusca propose cette année la troisième édition de « Passerelles d’Europe », navigation littéraire dans la région Grand Est et ses pays frontaliers, centrée autour de la littérature contemporaine. La navigation se déroulera du 10 juin au 06 juillet 2022, de Namur à Commercy, sur la Meuse. Pendant quatre semaines, auteur.e.s, illustrateur.ice.s, poète.sse.s, ainsi qu’un musicien et un typographe, embarquent à bord de la péniche Formigny (péniche Freycinet de 39 m) et viennent à la rencontre des publics lors des différentes escales qui ponctuent cette odyssée fluviale. Ces étapes sont l’occasion de lectures, rencontres, ateliers, conférences… Toutes les rencontres sont gratuites et accessibles à tous les publics, sur réservations. Cette année, nous aurons le plaisir de recevoir le romancier et poète Thomas Vinau, l’écrivain Nicolas Mathieu, Prix Goncourt 2018 pour son roman “Leurs enfants après eux”, la romancière Anne Pauly, Prix du livre Inter pour son roman “Avant que j’oublie”, l’écrivain Victor Pouchet, l’auteur-voyageur Eddy L. Harris, le poète Loïc Demey ainsi que l’écrivaine & traductrice Hélène Laurain.À bord également, le musicien Bastien Lallemant, le bédéiste Pierre-Henry Gomont, la dessinatrice de presse Coco qui poseront leurs valises sur la péniche pour quelques jours. Enfin, le poète Pascal Leclercq nous rejoindra à nouveau lors de ce voyage pour vous proposer des ateliers de typographie à différentes escales.Jeudi 30/06, 19h – MontherméRencontre avec Anne PaulyJUILLET Vendredi 01/07, 19h – MontherméRencontre avec Nicolas Mathieu Samedi 02/07, 10h – MontherméAtelier typoétique avec Pascal Leclercq

mediatheque-montherme@wanadoo.fr +33 3 24 53 07 50

