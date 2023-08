Visite promenade de l’île Clémentine Passerelle de l’île Clémentine Sainte-Luce-sur-Loire, 16 septembre 2023, Sainte-Luce-sur-Loire.

Visite promenade de l’île Clémentine Samedi 16 septembre, 14h30, 16h30 Passerelle de l’île Clémentine Prévoir de bonnes chaussures

Site emblématique des bords de Loire de la Métropole nantaise, l’île Clémentine était autrefois exploitée par les agriculteurs de la commune pour le fourrage, destiné aux animaux, et pour l’osier, utilisé pour la production des paniers des maraîchers. Espace caractéristique de la biodiversité des rives du fleuve, l’île est aujourd’hui un espace naturel protégé ouvert au public. L’association Au bord du Fleuve vous propose de partir à la découverte de son histoire et vous présenter les principales espèces végétales présentes sur le site.

Passerelle de l’île Clémentine 30 allée robert cheval sainte-luce Sainte-Luce-sur-Loire 44980 Loire-Atlantique Pays de la Loire 02 40 68 16 00 http://www.sainte-luce-loire.com L’île Clémentine est la plus petite des îles de Loire de l’agglomération nantaise. La passerelle se trouve au 30 allée Robert Cheval, 44980 Sainte-Luce

© Ville de Sainte-Luce-sur-Loire