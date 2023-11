Passerelle de l’art 2023 Bastille Design Center Paris, 1 décembre 2023, Paris.

Du vendredi 01 décembre 2023 au dimanche 03 décembre 2023 :

dimanche

de 11h00 à 19h00

samedi

de 11h00 à 20h00

vendredi

de 16h00 à 22h00

.Tout public. gratuit

Exposition de gravures et sculptures d’artistes contemporains au Bastille Design Center.

Dans ce lieu magique, le Bastille Design Center, au 74 boulevard Richard Lenoir, Paris 11, vous pourrez découvrir le travail de 80 artistes contemporains : des graveurs et aussi des sculpteurs. Les artistes seront présents et vous pourrez dialoguer avec eux. De plus des étudiants de l’école Estienne seront Là pour bien démontrer que la gravure contemporaine est bien présente.

Bastille Design Center 74 boulevard Richard Lenoir 75011 Paris

Contact : +33633117298 http://assombreetlumiere.org

