Passerelle : Atelier Parents/enfants autour du massage Monségur Monségur Catégories d’évènement: Gironde

Monségur

Passerelle : Atelier Parents/enfants autour du massage Monségur, 15 octobre 2022, Monségur. Passerelle : Atelier Parents/enfants autour du massage

2 avenue Jean-Paul Glanet Monségur Gironde

2022-10-15 – 2022-10-15 Monségur

Gironde EUR 0 0 L’association Passerelle travaille en partenariat avec le Relais petite enfance et le Multi accueil de Monségur pour proposer aux parents un temps de partage avec leurs bébés.

Vous êtes invités à venir découvrir la pratique du massage sur vos bébés. Un temps doux et d’échanges.

Ce temps se déroulera dans les locaux de la crèche.

Vous pouvez vous inscrire par téléphone ou passer à l'association.

Monségur

