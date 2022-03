Passerelle : atelier d’écriture (les parenthèses) Monségur, 19 février 2022, Monségur.

Passerelle : atelier d’écriture (les parenthèses) Monségur

2022-02-19 – 2022-02-19

Monségur Gironde

Il n’y a pas d’écrits vains : Un atelier d’écriture est constitué d’un groupe de personnes qui ont envie d’écrire. Il ne s’agit pas d’apprendre à écrire, mais de prendre plaisir à produire un texte. L’écriture sert à partager, avec les autres, avec soi aussi. La coopération et le plaisir d’écrire vont de mise dans cet atelier.

Bienvenue à qui souhaite tenter l’aventure !

Créativité, rencontres et échanges : L’atelier d’écriture c’est la liberté d’expression, c’est verbaliser une pensée, la construire, la transmettre.

La question n’est pas de trouver matière à publication mais plutôt source de rencontres et d’échanges.

Ici, nous réunissons des personnes pour écrire à partir d’une proposition qui a été suggérée par un texte, un auteur, un lieu, un spectacle, une interrogation dans la rue etc.

+33 5 56 71 92 73

Passerelle

Monségur

