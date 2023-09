Courant Continu passerelle anatole france 93 Les Pavillons sous Bois Les Pavillons-sous-Bois, 23 septembre 2023, Les Pavillons-sous-Bois.

Courant Continu Samedi 23 septembre, 13h00, 13h30, 14h00 passerelle anatole france 93 Les Pavillons sous Bois libre

Courant Continu est une installation plastique et sonore qui s’amuse à faire flotter des mots… Parce que nos bouches sont des sources, la parole un flux, un flow, parce qu’il parait qu’au tout début des mondes étaient l’eau et le verbe… Courant Continu fait flotter des lignes d’écritures comme d’autres bombent les murs, graphent les tunnels de RER ou taguent les portes des toilettes: pour inscrire dans l’espace public d’autres identités plus singulières.

Sur l’invitation de l’APJC et après un temps d’immersion à Pavillon sous Bois, le collectif ADADA écrit un texte original où la ville parle par la voix de ses habitant.e.s. Ce texte donne lieu à une installation flottante de 144 mètres d’écritures et à une installation sonore.

RDV le samedi 23 septembre canal de l’Ourcq, passerelle Anatole France à Pavillon sous Bois dans le cadre de la journée « à vau l’eau » organisée par l’APJC. (N’hésitez pas à venir avec votre pique-nique!)

passerelle anatole france 93 Les Pavillons sous Bois passerelle anatole france 93 Les Pavillons sous Bois Les Pavillons-sous-Bois 93320 Seine-Saint-Denis Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-23T13:00:00+02:00 – 2023-09-23T13:30:00+02:00

2023-09-23T14:00:00+02:00 – 2023-09-23T19:00:00+02:00

arts de la rue espace public

ADADA