du dimanche 24 octobre au samedi 30 octobre à La Base Aventure d’ARETTE

Un cocktail d’activités sportives et créatives à la découverte des Pyrénées t’attend pour un séjour tonique entre copains ! Tu découvriras différents supports de jeux de raquettes et de balles 1 initiation au tennis, Initiations à la pelote basque (pala, main nue, xare) avec un professionnel diplômé d’Etat sur mur à gauche, fronton libre et trinquet, Tournoi de ping-pong et badminton, et aussi une exposition sur l’histoire de la pelote basque. Découverte des richesses des montagnes en Barétous avec de belles balades sur les crêtes du village, observation de la faune et la flore locales, soirée Halloween, grands jeux, veillées, activités créatives, artistiques… Séjour de 12 jeunes encadrés par 2 animateurs diplômés. Activités spécifiques encadrées par des professionnels. La Base Aventure d’Arette est un établissement permanent situé au pied du Massif de la Pierre St Martin. Le centre est situé au cœur du village d’Arette, village calme et paisible de montagne.

480

dans le cadre de l’opération “colonies apprenantes” par le Ministère de l’Éducation Nationale.

La Base Aventure d’ARETTE 29, avenue Marcel LOUBENS, 64570 ARETTE ARETTE



2021-10-24T14:00:00 2021-10-24T23:59:00;2021-10-25T00:00:00 2021-10-25T23:59:00;2021-10-26T00:00:00 2021-10-26T23:59:00;2021-10-27T00:00:00 2021-10-27T23:59:00;2021-10-28T00:00:00 2021-10-28T23:59:00;2021-10-29T00:00:00 2021-10-29T23:59:00;2021-10-30T00:00:00 2021-10-30T12:00:00