La maison du chant, le samedi 19 février à 20:30

Une lecture-concert dédiée au grand poète palestinien Mahmoud Darwich où poésie, théâtre et chant sont intimement liés. Les poèmes sont interprétés et chantés en arabe et en français, accompagnés par les vibrations du oud et du daf. Avec Eloïse Alibi (interprétation et chant), Tala Abdel Fattah (langue originale et chant), Olivier Privat (oud et daf). Mise en scène : Laurence Keel Production : Cie Le Coeur allant vers

7€ + 3€ d’adhésion à La Maison Du Chant

La maison du chant 49 rue Chape, 13004 Marseille Marseille Bouches-du-Rhône



