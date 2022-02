Passeport pour la fraternité ESCAPE – 64 avenue des martyrs – 38000 Grenoble Grenoble Catégories d’évènement: Grenoble

Les vagues de haine qui traversent la société française ont instauré un climat délétère fondé sur le dangereux sentiment de l’inéluctabilité des conflits communautaires. Elles tendent à détruire progressivement une des valeurs fondatrices de notre société, valeur sans laquelle la République perd tout son sens : la FRATERNITÉ. Sans fraternité, pourquoi vouloir que l’autre devienne son égal? Pourquoi s’investir dans la lutte contre le racisme, l’antisémitisme et les discriminations si on estime que les personnes frappées par ces fléaux n’appartiennent pas au même ensemble que le sien? Pourquoi « faire société » ? C’est à partir de ce constat que SOS Racisme a décidé d’organiser l’exposition « PASSEPORT POUR LA FRATERNITÉ » : vingt-et-un portraits de personnalités réalisés par la grande photographe BETTINA RHEIMS. Ces portraits sont ceux de femmes, d’hommes, français, étrangers, jeunes, moins jeunes, qui dans leur grande diversité s’attachent à préserver un précieux bien commun : une soif de vivre-ensemble qui, loin des postures, s’exprime avant tout par leurs parcours, leur oeuvre, le sens de leur ENGAGEMENT, leur volonté d’apporter une contribution positive à notre pays. Vingt-et-un portraits à l’allure sobre et pourtant si intense, qui nous rappellent que la fraternité n’est pas qu’une valeur abstraite ou un idéal qu’il serait impossible de raviver aujourd’hui en France. Sans angélisme mais avec courage et détermination, ils nous montrent que la fraternité est un défi qui mérite toujours d’être relevé, jour après jour. Ils nous invitent à prendre un «passeport pour la fraternité» afin que nous nous lancions, quelles que soient notre culture, notre origine, notre âge ou notre condition sociale, dans la grande aventure du VIVRE ENSEMBLE.

Exposition « Passeport pour la fraternité » vingt-et-un portraits de personnalités réalisés par la grande photographe Bettina Rheims.

