Passeport Loisirs des vacances d’hiver Troyes, lundi 26 février 2024.

Passeport Loisirs des vacances d’hiver Troyes Aube

Pour rappel, le Passeport Loisirs permet aux jeunes âgés de 4 à 16 ans, troyens ou non troyens, de découvrir pendant les vacances scolaires d’hiver, de printemps, d’été et de la Toussaint de nombreuses activités sportives et de loisirs au sein des associations de l’agglomération troyenne.



Pour 23€ la semaine, dynamisez les vacances de vos enfants !



Programme des activités à venir. Eur.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-26

fin : 2024-03-09

Complexe sportif Henri Terré

Troyes 10000 Aube Grand Est sports@ville-troyes.fr

L’événement Passeport Loisirs des vacances d’hiver Troyes a été mis à jour le 2024-02-05 par Office de Tourisme Troyes la Champagne