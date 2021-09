Passeport Gestion/Finances – La levée de fonds Technopole Brest Iroise, 13 octobre 2021, Plouzané.

Passeport Gestion/Finances – La levée de fonds

du mercredi 13 octobre au jeudi 14 octobre à Technopole Brest Iroise

Dans le cadre des 7 Technopoles Bretagne et, en vue de l’événement GO Invest le Mardi 09 novembre à Rennes, le Technopôle Brest Iroise organise un Passeport dédié à la Levée de fonds, sur deux journées : les Mardi 13 et Mercredi 14 octobre de 09h30 à 17h30, accueil à partir de 09h00. **Au programme de ce Passeport :** Deux jours pour appréhender les fondamentaux de la levée de fonds et augmenter la compétence des porteurs de projet afin de leur donner des outils pour la mise en pratique. • Véronique Roth, partenaire d’Oaklins (banque d’affaires) a géré plus de 80 opérations de financement ou de cession pour des dirigeants d’entreprise qu’il s’agisse de Start up technologiques ou de sociétés plus matures en phase de développement ou même de transmission. Ce passeport s’adresse aux porteurs de projet et aux entreprises innovantes nouvellement créées, ou en développement (entreprise de moins de trois ans) accompagnés par l’une des 7 technopoles bretonnes. Inscription avant le 7 octobre. Attention, nombre de participants limité à 10, inscrivez-vous dès maintenant ! Participation aux frais de formation : 50% du coût de la formation sont pris en charge dans le cadre de l’aide régionale Emergys. Le coût de la formation restant à la charge des entreprises est de 200 € par participant payable à l’inscription, par remise au Technopôle Brest-Iroise d’un chèque à l’ordre de Li@de. L’inscription ne sera effective qu’à réception du chèque. Les frais de déplacement et de restauration sont à la charge des participants

Formation organisée par le Réseau des 7Technopoles Bretagne avec le soutien de la Région Bretagne

Technopole Brest Iroise 525 Av. Alexis de Rochon, 29280 Plouzané Plouzané Technopôle Brest Iroise Finistère



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-13T09:30:00 2021-10-13T17:30:00;2021-10-14T09:30:00 2021-10-14T17:30:00