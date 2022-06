PASSEJADE Saint-Étienne-d’Albagnan, 30 juin 2022, Saint-Étienne-d'Albagnan.

PASSEJADE

Eglise Notre Dame de Trédos Saint-Étienne-d’Albagnan Hérault

2022-06-30 – 2022-06-30

Saint-Étienne-d’Albagnan

Hérault

Saint-Étienne-d’Albagnan

La Pastorale des Réalités du Tourisme et de Loisirs du Diocèse service pour la « Valorisation et la Découverte du Patrimoine Religieux et de l’Art Sacré », organise une rencontre ouverte à tous dans le cadre des jeudis de la PRLT

3 rendez-vous possibles :

8 h 30 Pour la marche: Parking à Notre Dame de Trédos

12 h Pour le pique-nique : Repas tiré du sac, Notre Dame de Trédos

A 14 h Visite de la Chapelle, puis Conférence de Mgr Bruguès » Notre Dame de Paris et les sanctuaires dédiés à Notre Dame

En cas d’intempéries (vigilance météorologique de Météo-France orange ou rouge) la passejade est annulée.

La Pastorale des Réalités du Tourisme et de Loisirs du Diocèse service pour la « Valorisation et la Découverte du Patrimoine Religieux et de l’Art Sacré », organise une rencontre ouverte à tous dans le cadre des jeudis de la PRLT

+33 6 95 65 41 46

La Pastorale des Réalités du Tourisme et de Loisirs du Diocèse service pour la « Valorisation et la Découverte du Patrimoine Religieux et de l’Art Sacré », organise une rencontre ouverte à tous dans le cadre des jeudis de la PRLT

3 rendez-vous possibles :

8 h 30 Pour la marche: Parking à Notre Dame de Trédos

12 h Pour le pique-nique : Repas tiré du sac, Notre Dame de Trédos

A 14 h Visite de la Chapelle, puis Conférence de Mgr Bruguès » Notre Dame de Paris et les sanctuaires dédiés à Notre Dame

En cas d’intempéries (vigilance météorologique de Météo-France orange ou rouge) la passejade est annulée.

Saint-Étienne-d’Albagnan

dernière mise à jour : 2022-06-24 par