Journée de présentation du collectif C.R.E.A. CADAQUÉS / Col-lectiu per a la representació i evolució artística de Cadaqués Passeig Cadaqués Cadaqués, 7 décembre 2023, Cadaqués.

Journée d’inauguration de l’Association et presentation de toutes les disciplines artistiques de notre collectif avec des performances musicales, des récitals, de la peinture, etc. . .

MUSICIENS ET GROUPES : Contacter Leila Claud (+34608451586) ou Omar Aguilar (+34657471922)

IL Y AURA UNE PERFORMANCE COLLECTIVE : Ceux qui veulent participer peuvent contacter Alicia Cayuela (+34647831372) ou Carina Gomila (+34684166662)

RÉCITALS DE POÉSIE : Contacter Hugo Scotcia (+34647072296) ou Alicia Cayuela

NOUS RÉALISERONS UNE FRESQUE PICTURALE COLLECTIVE Ouverte à tous.

PEINTRES ET PLASTICIENS : Contacter Eva (+34696092885) ou Claudia (+34722441442)

Nous avons besoin de matériel visuel de votre Art, entre autres choses et propositions !

NOUS VOULONS FAIRE UN COMPTE-RENDU VISUEL DE LA JOURNÉE.

Avis aux PHOTOGRAPHES ET VIDÉASTES

Si besoin, contact francophone: jeanmi (+33769420651)

Passeig Cadaqués Passeig, Cadaqués Cadaqués 17488 Catalunya Gérone Catalogne Passeig

2023-12-07T11:00:00+01:00 – 2023-12-07T18:00:00+01:00

