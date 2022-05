Passe ton BAFA à la MJC CLAL MJC CLAL Chemin Long Mérignac Catégories d’évènement: Gironde

La MJC CLAL accueille tout au long de l’année des animateurs pour les former à l’animation dite « volontaire ». Les animateurs volontaires, c’est comme les pompiers volontaires mais ce sont les militants de l’éducation populaire. Passer son BAFA c’est un engagement pour faire vivre les valeurs républicaines et c’est souvent une première expérience professionnelle qu’on n’oublie jamais. Cette année, la MJC CLAL organise sa propre formation générale BAFA en partenariat avec l’Aroéven Aquitaine dans ses locaux et accueille des stagiaires à chaque période ! La MJC CLAL peut financer la formation en passant un contrat d’engagement avec la personne souhaitant débuter un cursus BAFA. Renseignements et inscriptions auprès de la MJC CLAL au 05 56 34 43 72 et [accueil@mjcclal.fr](mailto:accueil@mjcclal.fr) Cette année, la MJC CLAL organise sa propre formation générale BAFA en partenariat avec l’Aroéven Aquitaine dans ses locaux et accueille des stagiaires à chaque période ! MJC CLAL Chemin Long 130 avenue de la Somme 33700 Mérignac Mérignac Les Eyquems Gironde

