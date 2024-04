PASSE TON BACH D’ABORD Toulouse, vendredi 31 mai 2024.

16e édition du festival avec pour thème : »Un nouveau souffle » . Venez célébrer la musique de Jean-Sébastien Bach à travers une multitude de concerts et évènements dans des lieux patrimoniaux ou insolites !

Une édition 2024 dédiée à ce que porte le souffle en musique : la voix, et ses plus proches cousins, les instruments à vent.

Une multitude de concerts se déploie dans la ville qui respire au rythme de créations inspirées par l’œuvre du maître de la musique baroque. Pour ce faire, des formats courts en journée, des concerts en soirée, sous forme de parcours à travers la ville et son patrimoine, signent une nouvelle édition pleine de souffle. Cette année, le festival se clôture au Metronum pour une création unique.

Ces trois jours d’effervescence sont l’occasion d’inviter des artistes aux univers riches et variés.

DIVERS LIEUX

Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie ebt@ensemblebaroquedetoulouse.com

