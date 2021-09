Passe ton bach d’abord Jardin du Grand Rond, 24 septembre 2021, Toulouse.

Passe ton bach d’abord

du vendredi 24 septembre au dimanche 26 septembre à Jardin du Grand Rond

### 100 concerts & évènements de 30 minutes dans 30 lieux patrimoniaux ou insolites Cet appel n’a rien d’un ordre, car il invite tous les publics à une rencontre sans façons avec la musique de Jean-Sébastien Bach. Durant ce week-end, la musique est partout, d’une salle de concert à la voûte d’une chapelle méconnue, d’une librairie, à la prestigieuse Grand’Chambre de la Cour d’Appel. De grands artistes de la musique baroque, mais aussi de nombreux représentants de la scène des musiques actuelles, seront réunis pour mettre Toulouse aux couleurs du plus grand compositeur baroque. ### Treizième édition **Passe ton Bach d’abord** repousse depuis douze ans les frontières et les barrières. Refusant l’opposition entre instruments d’époques et instruments modernes, entre musique classique et musiques actuelles, entre performance historiquement informée et musique traditionnelle, le festival est un lieu d’expérimentation et surtout de rencontre. En 2021, apothéose de cette philosophie de départ, le festival vous propose un _Bach Monde_ sans limite dans le temps ni l’espace. Car celui dont on francise le prénom, cas rare si ce n’est unique, n’a pas attendu **Passe ton Bach d’abord** pour inviter les musiciens à la rencontre. Ainsi Michel Brun, directeur artistique du festival, a-t-il tenu à s’inspirer du projet Lambarena, rencontre des musiques traditionnelles du Gabon avec celle de Bach, pour proposer la même rencontre en ouverture du festival 2021. Si un cycle de conférences et des concerts d’orgue de Yasuko Uyama-Bouvard seront également consacrés à la personnalité du Docteur Schweitzer, qui inspira le projet Lambarena, toutes les musiques du monde seront à l’honneur, dans les mains d’artistes baroques (Etienne Manchon Trio, Zafrani) ou d’artistes des musiques du monde (Japanistan, Bach Pipers). La musique baroque de répertoire sera bien entendu aussi au rendez-vous, avec la célébration des 30 ans de l’ensemble La Fenice emmené par son chef Jean Tubéry, le Consort Brouillamini qui se joue des contrepoints de Bach à cinq flûtes à bec, ou encore un récital de la superbe violiste Christine Plubeau et le jeu virtuose du guitariste Thibaut Garcia. Le festival s’achèvera avec l’interprétation par l’Ensemble Baroque de Toulouse à la Halle aux Grains de la _Passion selon Saint-Jean_ de Jean-Sébastien Bach, dernier des trois grands piliers de l’oratorio que l’orchestre et son chef Michel Brun n’avaient pas encore abordé. ![]() ### Plus d’infos [Site de l’Ensemble Baroque de Toulouse](http://baroquetoulouse.com/passe-ton-bach/programme) ![]() ### Infos pratiques Du 24 au 26 septembre 2021

Gratuit et de 6€ à 45€

Culture

Jardin du Grand Rond Square Boulingrin, 31000 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-24T00:00:00 2021-09-24T23:59:00;2021-09-25T00:00:00 2021-09-25T23:59:00;2021-09-26T00:00:00 2021-09-26T23:59:00