Le temps est précieux, nous l’affirmons à chaque instant de notre vie. Nous avons conscience de son écoulement inexorable, et qu’il est compté pour chacun de nous. Malgré cette urgence, nous cherchons parfois à le perdre, à le passer, en nous plongeant dans une activité qui suspend notre perception de sa fuite. Si toute occupation peut devenir passe-temps pour peu qu’on l’envisage comme telle, s’absorber dans l’exercice manuel répété ou dans le jeu mental des chiffres et des lettres semble apporter un plaisir par l’abandon au non essentiel, hors du temps, comme une litanie continue qui conduirait à un état second. Sans jugement esthétique, social ou moral, les témoignages matériels rassemblés proposent de considérer des expressions de ce qu’est un passe-temps pour certains, par contrainte ou par loisir, aujourd’hui comme hier.

En avant-goût de l’exposition Dix milliards d’années (22 juillet – 30 octobre 2022), deux présentations parallèles posent un regard original sur le temps qui passe. Musée d’art et d’histoire Rue Charles-GALLAND 2, 1206 Genève Genève

