Cet évènement est passé Concert La Soubirane Passe-rues, Collonges-la-Rouge (19) Concert La Soubirane Passe-rues, Collonges-la-Rouge (19), 10 juillet 2023, . Concert La Soubirane Lundi 10 juillet, 21h00 Passe-rues, Collonges-la-Rouge (19) 10€ Lors de cette tournée, le trio La Soubirane présentera son nouveau spectacle en église, la femme, entre sacré et tradition Puisant son inspiration dans le répertoire des chants sacrés et celui des chants traditionnels du quotidien, le trio partage une véritable ode au féminin. Voyageant entre l’héritage occitan et la traditions méditérannéennes, la Soubirane met en lumière les différentes facettes de la vierge et sonculte ancré dans le quotidien. source : événement Concert La Soubirane publié sur AgendaTrad Passe-rues, Collonges-la-Rouge (19) Passe-rues, 19500 Collonges-la-Rouge, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/43929 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-10T21:00:00+02:00 – 2023-07-11T01:00:00+02:00

2023-07-10T21:00:00+02:00 – 2023-07-11T01:00:00+02:00 stage basque Détails Autres Lieu Passe-rues, Collonges-la-Rouge (19) Adresse Passe-rues, 19500 Collonges-la-Rouge, France Age max 110 Lieu Ville Passe-rues, Collonges-la-Rouge (19)

Concert La Soubirane Passe-rues, Collonges-la-Rouge (19) 2023-07-10 2023-07-10 was last modified: by Concert La Soubirane Passe-rues, Collonges-la-Rouge (19) 10 juillet 2023