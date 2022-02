Passe-moi le texte – Studio monstre Théâtre Blossac Châtellerault Catégories d’évènement: Châtellerault

Vienne

Passe-moi le texte – Studio monstre

Théâtre Blossac, le mercredi 23 mars à 20:00

Passe-moi le texte est un projet de découverte et de valorisation des auteurs et autrices de théâtre contemporain porté par la compagnie Studio monstre. Après trois jours de stage avec Marion Lévêque, de la compagnie Nuit verticale, un groupe de médiathécaires de Grand Châtellerault proposera une lecture théâtralisée d’un texte inédit de l’autrice béninoise Nathalie Hounvo Yekpe. Elle sera suivie d’une rencontre avec l’autrice et la metteuse en scène. Un moment privilégié, dans le magnifique Théâtre Blossac, pour découvrir les écritures d’aujourd’hui. Saison culturelle des 3T scène conventionnée de Châtellerault Pass vaccinal obligatoire à partir de 18 ans (ces règles sont valables à la publication de cet article et soumises à l’évolution des règles en vigueur le jour de l’événement)

Théâtre Blossac 80 boulevard Blossac Châtellerault

2022-03-23T20:00:00 2022-03-23T21:00:00

Châtellerault Vienne