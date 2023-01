Passé composé à Beaune Beaune Beaune Beaune Catégories d’Évènement: Beaune

Côte-d’Or Beaune EUR 0 0 De la petite cité antique à la sous -préfecture ,l’histoire n’a pas été toujours indulgente avec notre ville de Beaune .Néanmoins ,elle tire pleinement profit de sa situation au cœur de la côte viticole. Au côté d’une élite cultivée et d’un clergé influent ,il faut imaginer ses rues foisonnant d’artisans et de commerçants .

Au XVIIIe la ville sort de la ceinture corsetée de ses remparts ,elle accueille le chemin de fer au XIXe et se laisse transformer par la modernité du XXe ,signant le crépuscule d’un monde alors qu’un autre se développe en composant avec le passé .

Avec cette visite guidée ,retraçons ensemble ces métamorphoses et plongeons nous dans quelques scènes d’un film tourné à Beaune .Notre parcours se terminera aux archives de Beaune . veronique.mangold@orange.fr Beaune

