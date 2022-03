Passe book Médiathèque de Vic Vic-en-Bigorre Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Vic-en-Bigorre

Passe book Médiathèque de Vic, 1 avril 2022, Vic-en-Bigorre. Passe book

du vendredi 1 avril au vendredi 3 juin à Médiathèque de Vic

Passe book continue avec trois nouvelles dates de rencontre, pour permettre aux jeunes de se retrouver et d’échanger leurs coups de coeur (mangas, romans, ou autre) : * Vendredi 1er avril: la rencontre se déroulera exceptionnellement à la libraiire La Litote pour des achats en direct. * Vendredi 13 mai * Vendredi 3 juin

Entrée libre

Le rendez-vous culturel des 11-16 ans Médiathèque de Vic quai rossignol 65500 Vic-en-Bigorre Vic-en-Bigorre Hautes-Pyrénées

2022-04-01T17:30:00 2022-04-01T19:00:00;2022-05-13T17:30:00 2022-05-13T19:00:00;2022-06-03T17:30:00 2022-06-03T19:00:00

