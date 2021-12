Vic-en-Bigorre Médiathèque de Vic Hautes-Pyrénées, Vic-en-Bigorre Passe book – Le RDV culturel des 11-16 ans Médiathèque de Vic Vic-en-Bigorre Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

du vendredi 7 janvier 2022 au vendredi 11 mars 2022 à Médiathèque de Vic

Lecteur en série? Fan de romans, de BD ou de mangas? Tu aimes suivre des booktubers, partager des avis autour de livres, mais aussi de films, jeux, musiques? Ou bien tu ne sais pas par où commencer et tu es curieux de découvrir ce qui plaît aux autres? La médiathèque de Vic te donne RDV un vendredi par mois de 17H30 à 19H pour découvrir des coups de cœur et des nouveautés, faire des suggestions d’achat à la médiathèque, et échanger des recommandations en direct avec d’autres jeunes de ton âge. Entrée gratuite, pass sanitaire demandé. Forfait illimité, sans inscription, sans engagement!

Entrée gratuite, application du pass sanitaire

un vendredi par mois de 17H30 à 19H Médiathèque de Vic quai rossignol 65500 Vic-en-Bigorre Vic-en-Bigorre Hautes-Pyrénées

