Passe à ton voisin Médiathèque Jean Rousselot GUYANCOURT Catégorie d’évènement: Guyancourt

Passe à ton voisin Médiathèque Jean Rousselot, 21 juin 2022, GUYANCOURT. Passe à ton voisin

Médiathèque Jean Rousselot, le mardi 21 juin à 18:00

Un échange de coups de coeur entre lecteurs, libraires et bibliothécaires pour partager le goût de lire : « Passe à ton voisin » à la médiathèque Jean-Rousselot. Spéciale lecture d’été !

Accès libre

Vous avez lu, aimé ou bien détesté ! Faites-nous part de vos impressions. Médiathèque Jean Rousselot 11 place Pierre Bérégovoy GUYANCOURT

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-21T18:00:00 2022-06-21T20:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Guyancourt Autres Lieu Médiathèque Jean Rousselot Adresse 11 place Pierre Bérégovoy Ville GUYANCOURT lieuville Médiathèque Jean Rousselot GUYANCOURT

Médiathèque Jean Rousselot GUYANCOURT https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/guyancourt/

Passe à ton voisin Médiathèque Jean Rousselot 2022-06-21 was last modified: by Passe à ton voisin Médiathèque Jean Rousselot Médiathèque Jean Rousselot 21 juin 2022 Guyancourt Médiathèque Jean Rousselot Guyancourt

GUYANCOURT