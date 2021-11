Guyancourt Médiathèque Jean Rousselot Guyancourt, Yvelines Passe à ton voisin Médiathèque Jean Rousselot Guyancourt Catégories d’évènement: Guyancourt

Régulièrement dans les médiathèques, les lecteurs, libraires et bibliothécaires se rencontrent pour échanger, s’informer, partager leurs coups de coeur et leur goût de lire. Vous avez lu, aimé ou bien détesté un livre, un auteur ! Retrouvez nous pour nous faire part de vos trouvailles. _Public : adulte_ _Durée : 1h30_ _Accès libre_

Une rencontre où bibliothécaires, libraires, usagers des médiathèques échangent leurs coups de cœur. Médiathèque Jean Rousselot 12 Place Pierre Bérégovoy, 78280 Guyancourt Guyancourt Yvelines

