Vézelay

Yonne

Passaggi, 16 avril 2021-16 avril 2021, Vézelay. Passaggi 2021-04-16 20:00:00 – 2021-04-16 La Cité de la Voix 4, rue de l’Hôpital

Vézelay Yonne EUR ENSEMBLE LEVIATHIAN · direction Lucille Tessier

De la musique ancienne aux répertoires traditionnels corse et béarnais, de la polyphonie à la monodie, de l’harmonie parfois aux charmes de la dissonance, Passaggi se présente comme une exploration musicale où l’idée même de « transformation » incarne un monde en soi. ENSEMBLE LEVIATHIAN · direction Lucille Tessier

Détails
Lieu Vézelay
Adresse La Cité de la Voix 4, rue de l'Hôpital
Ville Vézelay