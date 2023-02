(Pas)sages – Traversée poétique, 11 mars 2023, Songeons .

(Pas)sages – Traversée poétique

3 place du général de Gaulle Songeons Oise

2023-03-11 – 2023-03-11

Songeons

Oise

LECTURE MUSICALE – Le thème du Printemps des Poètes 2023 est la Frontière, les Frontières.

De quelles frontières sommes-nous les habitants ? Frontières physiques, géographiques ou naturelles ? Frontières des langues et des nationalités ? Frontières réelles ou invisibles ?

Où se trouve la frontière entre l’amitié et l’amour, entre le rire et les larmes, entre la colère et la peur, entre le « moi » et l’autre… Quelle est cette frontière entre la poésie et nous ?

Ensemble, nous trouverons le passage à travers toutes ces limites qui nous empêchent. Nous découvrirons des chemins de traverses, un peu intimidants peut être, sombres parfois, avec au loin les aboiements inquiétants des chiens méchants des douaniers de la pensée unique, mais aussi les sentiers baignés de la lumière de ce que les poètes, et vous, et moi, et nous, avons à nous dire : des mots qui nous font grandir, avancer, des mots qui ont un sens, celui de notre humanité.

Ensemble les sauvages – création dans le cadre des Printemps des Poètes – Durée : 1h00

bibli-songeons@wanadoo.fr +33 3 44 82 64 31

