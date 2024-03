PASSAGES Salle des fêtes Mareuil-lès-Meaux, samedi 30 mars 2024.

PASSAGES Salle des fêtes Mareuil-lès-Meaux 30 mars – 1 avril

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-03-30 14:00

Fin : 2024-04-01 18:00

Exposition photographique annuelle de l’A.P.I.C. 30 mars – 1 avril 1

Les membres de l’A.P.I.C., club photographique de Mareuil-lès-Meaux, ont le plaisir de vous convier à leur exposition annuelle intitulée « PASSAGES ».

Plus de 80 tirages seront visibles, dans des styles très différents, mais tous orientés autour du même thème : « PASSAGES ».

Salle des fêtes 3, place Jean JAURES 77100 Mareuil-lès-Meaux Mareuil-lès-Meaux 77100 Seine-et-Marne