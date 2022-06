Passage Tour de France – Étape 8

Passage Tour de France – Étape 8, 9 juillet 2022, . Passage Tour de France – Étape 8



2022-07-09 – 2022-07-09 Samedi 9 juillet Passage du tour de France dans le Cœur du Jura

Étape 8: Dole – Lausanne A Arbois: PASSAGE CARAVANE 11H58

PREMIER COUREUR 13H51

DERNIER COUREUR 13H58 FERMETURE DE LA CIRCULATION TOTALE POUR EXCLUSIVITÉ DE CHAUSSÉE 1 HEURE AVANT LA CARAVANE RÉOUVERTURE DE LA CIRCULATION ENVIRON 30 à 45 MINUTES APRÈS LE VÉHICULE FIN DE COURSE DE L EDSR Parcours Arboisien : RD469, Route de Dole, Avenue Pasteur, Rue de Courcelles, Grande Rue Basse, Place de la Liberté, Rue de l’Hôtel de Ville, Rue de Faramand, Rue Auguste Parandier, Route de Champagnole Les rues concernées par le passage de la

course seront interdites au stationnement à

partir de 8h30 et interdites à la circulation à

partir de 10h30 jusqu’à 15h

– Route de Dole

– Avenue Pasteur

– Rue de Courcelles

– Grande Rue Basse

– Place de La Liberté

– Rue de l’Hôtel de Ville

– Parking rue des Familiers

– Rue de Faramand

– Rue Auguste Parandier

– Route de Champagnole https://www.letour.fr/fr/etape-8 Samedi 9 juillet Passage du tour de France dans le Cœur du Jura

Étape 8: Dole – Lausanne A Arbois: PASSAGE CARAVANE 11H58

PREMIER COUREUR 13H51

DERNIER COUREUR 13H58 FERMETURE DE LA CIRCULATION TOTALE POUR EXCLUSIVITÉ DE CHAUSSÉE 1 HEURE AVANT LA CARAVANE RÉOUVERTURE DE LA CIRCULATION ENVIRON 30 à 45 MINUTES APRÈS LE VÉHICULE FIN DE COURSE DE L EDSR Parcours Arboisien : RD469, Route de Dole, Avenue Pasteur, Rue de Courcelles, Grande Rue Basse, Place de la Liberté, Rue de l’Hôtel de Ville, Rue de Faramand, Rue Auguste Parandier, Route de Champagnole Les rues concernées par le passage de la

course seront interdites au stationnement à

partir de 8h30 et interdites à la circulation à

partir de 10h30 jusqu’à 15h

– Route de Dole

– Avenue Pasteur

– Rue de Courcelles

– Grande Rue Basse

– Place de La Liberté

– Rue de l’Hôtel de Ville

– Parking rue des Familiers

– Rue de Faramand

– Rue Auguste Parandier

– Route de Champagnole dernière mise à jour : 2022-06-23 par

Détails Other Lieu Adresse lieuville