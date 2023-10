Tous au théâtre ! « le Prénom » Passage sainte Foy Morlaàs, 25 novembre 2023, Morlaàs.

Morlaàs,Pyrénées-Atlantiques

Vincent va être père pour la première fois. Invité à dîner chez Élisabeth et Pierre, sa soeur et son beau-frère, il y retrouve Claude, un ami d’enfance.

En attendant l’arrivée d’Anna, sa jeune épouse éternellement en retard, on le presse de questions sur sa future paternité dans la bonne humeur générale…

Mais quand on demande à Vincent s’il a déjà choisi un prénom pour l’enfant à naître, sa réponse plonge la famille dans le chaos..

Passage sainte Foy Salle Multi-activités

Morlaàs 64160 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Vincent is about to become a father for the first time. Invited to dinner at the home of Élisabeth and Pierre, his sister and brother-in-law, he meets up with Claude, a childhood friend.

While awaiting the arrival of Anna, his eternally late wife, he is pressed with questions about his impending fatherhood, all in good humor?

But when Vincent is asked if he has already chosen a name for his unborn child, his answer plunges the family into chaos.

Vincent está a punto de ser padre por primera vez. Invitado a cenar a casa de Élisabeth y Pierre, su hermana y su cuñado, se encuentra con Claude, un amigo de la infancia.

Mientras espera la llegada de Anna, su joven esposa, eternamente retrasada, es acosado con preguntas sobre su futura paternidad en un ambiente generalmente de buen humor..

Pero cuando a Vincent le preguntan si ya ha elegido un nombre para su hijo nonato, su respuesta sume a la familia en el caos.

Vincent wird zum ersten Mal Vater. Er ist zum Abendessen bei Elisabeth und Pierre, seiner Schwester und seinem Schwager, eingeladen und trifft dort Claude, einen Freund aus seiner Kindheit.

Während sie auf die Ankunft von Anna, seiner ewig verspäteten jungen Frau, warten, wird er mit Fragen über seine zukünftige Vaterschaft gelöchert

Doch als Vincent gefragt wird, ob er schon einen Namen für sein ungeborenes Kind ausgesucht hat, stürzt seine Antwort die Familie ins Chaos.

