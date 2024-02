Oculus – Festival Handiclap Passage Sainte-Croix Nantes, samedi 30 mars 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-03-30 19:00 –

Gratuit : non 6 € Billetterie : passagesaintecroix.fr

Concert dans le noirLe Festival Handiclap et le Passage Sainte-Croix vous invitent à vivre avec le concert Oculus une expérience sensorielle hors du commun dans l’obscurité la plus totale !Confortablement installés dans un transat ou sur des coussins, allongés ou assis, entrez en immersion dans le son et écoutez différemment. Passée l’appréhension d’être dans le noir, cela devient intense, un moment enchanteur et hors du temps.Allez-y les yeux fermés et vivez une rencontre surprenante avec la différence. Le concert sera suivi d’un temps d’échange avec les artistes. Avec Cyril Trochu, pianiste, et Florian Chaigne, batteur Durée : 1h. Dans le cadre du festival Handiclap (28 au 31 mars 2024)

Passage Sainte-Croix Centre Ville Nantes 44000

02 51 83 23 75 http://www.passagesaintecroix.fr accueil.passage@gmail.com https://www.handiclap.fr/