Quatre artistes proposent leur regard sur la fragilité au travers de leurs pratiques. Ainsi s’ouvrent en filigrane des chemins empreints de vulnérabilité où le vivant et le minéral laissent en suspension des traces imperceptibles. Le patio du Passage Sainte-Croix accueille une œuvre commune et, dans chacune des trois salles, les artistes invitent le public à partager leur univers singulier. Marie Drouet s’attache à saisir, par le dessin, le mouvement de composition/ décomposition caractéristique du vivant. Les images d’éléments naturels apparaissent ambivalentes, énigmatiques jusqu’à faire vaciller le regard. Elisabeth Wadecki poursuit sa recherche de peinture installée et développe son regard sur les transformations climatiques et migratoires. Ses Archipels se font l’écho de l’impermanence propre à la nature humaine et à la mouvance perpétuelle du monde. Jacqueline Pécantet interprète la fragilité autour de l’idée de vestiges. Elle fait dialoguer la gravure, la céramique et le papier. De cette correspondance émergent des réminiscences d’empreintes, de traces, de failles et de fragments. Jean-Michel Nicolau photographie les stigmates du temps. Ses monochromes plongent le visiteur dans le mystère des éléments abîmés, précaires, en métamorphose, le confrontent à sa propre mémoire et touchent à l’essentiel. Exposition du 14 décembre 2023 au 2 mars 2024 :du mardi au samedi de 12h à 18h30 – Vernissage jeudi 14 décembre 2023 à 18h30 en présence des artistes et ouverture exceptionnelle jusqu’à 21h.- Visites guidées les samedis 20 janvier et 10 février 2024 à 15h30

