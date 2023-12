Moche 04 Solo – Lucie Collardeau – Festival Trajectoires Passage Sainte-Croix Nantes, 13 janvier 2024, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2024-01-13 18:00 –

Gratuit : non 5 € Billetterie : billetterie-festival-trajectoires.mapado.com

Danse. Le chorégraphe nantais Laurent Cebe invite Lucie Collardeau à créer un solo.Accompagné en live par le musicien Jonathan Poulet, il donne à voir le portrait chorégraphique de la danseuse, composé à partir d’une partition dessinée de 5 mètres sur 7 mètres née de son imaginaire. Chorégraphie : Laurent Cebe et Lucie CollardeauDanse et dessin : Lucie CollardeauMusique : Jonathan Poulet Durée : 30 min. Représentations samedi 13 janvier 2024 à 16h et à 18hsuivies d’un échange avec Lucie Collardeau & Laurent Cebe Dans le cadre du festival de danse Trajectoires (11 au 24 janvier 2024)

Passage Sainte-Croix Centre Ville Nantes 44000

02 51 83 23 75 http://www.passagesaintecroix.fr accueil.passage@gmail.com