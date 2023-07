Anton Raab, militant antinazi, homme fort du FC Nantes Passage sainte-croix Nantes, 16 septembre 2023, Nantes.

Anton Raab, militant antinazi, homme fort du FC Nantes
Samedi 16 septembre, 18h30
Passage sainte-croix

Comment le militant antinazi « Philipp » devint l’homme fort du FC Nantes

Par Denis Roux

Anton Raab fut un des hommes clés du FC Nantes après-guerre. Capitaine et entraîneur à deux reprises du club qui avait été créé en 1943, il sut s’imposer par ses aptitudes techniques et son tempérament, qualités que les Nantais avaient pu apprécier dès 1938 quand ce réfugié politique allemand avait été recruté par le club nantais de La Saint- Pierre. Mais qui était réellement ce natif de Francfort ? Anton Raab se créa une légende d’opposant à Hitler en ayant refusé de faire le salut nazi lors d’un match à Stuttgart en 1933. S’il fut torturé et lourdement condamné, ce fut en raison d’un engagement politique au sein du Parti communiste allemand. Après de nombreuses recherches dans les archives françaises et allemandes, cette conférence donnera une version plus authentique de son parcours, encore plus passionnante que celle qu’il s’était façonnée… Avec ses drames et ses zones d’ombre que ce « citoyen du monde » doté d’un formidable appétit de vivre voulut masquer toute sa vie.

Denis Roux a effectué sa carrière de journaliste au sein de titres de la presse régionale de l’Ouest et de Picardie, puis dans la presse audiovisuelle et économique. Via les agences Rédactuel et MagMedia qu’il a créées, il a notamment conçu une vingtaine d’ouvrages biographiques ( « Les Têtes des Pays de la Loire » et « Les Têtes de Bretagne »). Ancien collaborateur d’Aujourd’hui/Le Parisien et du Point, il est le co-auteur d’ouvrages sur « Le temps de travail », « La Mutualité de Loire-Atlantique ». Il a récemment écrit une biographie d’Henri Michel, « Jouer pour vivre » (2019) et « Le Dictionnaire du FC Nantes » (2021).

Passage sainte-croix 9, rue de la Bâclerie ou Place Ste-Croix, 44000 Nantes Nantes 44000 Loire-Atlantique Pays de la Loire Implanté au sein d’un ancien prieuré bénédictin du 12e siècle, le Passage Sainte-Croix est un lieu d’expressions artistiques, de culture et d’échanges initié par le diocèse de Nantes. Point-café relais info.

2023-09-16T18:30:00+02:00 – 2023-09-16T19:30:00+02:00

