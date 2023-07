L’Histoire croise le fer ! Les arts martiaux historiques européens Passage sainte-croix Nantes, 16 septembre 2023, Nantes.

Trois étudiants du Master Histoire publique de Nantes Université vous invitent à découvrir les arts martiaux historiques européens dans la pop culture. La bande dessinée, les jeux vidéo et l’industrie cinématographique ont largement contribué à cette fascination du public pour les arts martiaux à travers le genre « de cape et d’épée ». Cependant, l’image que ces spectacles projettent est bien souvent fausse face à la réalité de l’histoire. Cette conférence est l’occasion d’analyser et de porter un regard critique sur ces représentations. Des démonstrations commentées des arts martiaux historiques européens suivront ce moment au niveau des douves du Château des ducs de Bretagne.

Passage sainte-croix 9, rue de la Bâclerie ou Place Ste-Croix, 44000 Nantes Nantes 44000 Loire-Atlantique Pays de la Loire Implanté au sein d’un ancien prieuré bénédictin du 12e siècle, le Passage Sainte-Croix est un lieu d’expressions artistiques, de culture et d’échanges initié par le diocèse de Nantes. Point-café relais info.

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T15:00:00+02:00

