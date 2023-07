Répétition publique de l’ensemble Cappella Britannica Passage sainte-croix Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Nantes Répétition publique de l’ensemble Cappella Britannica Passage sainte-croix Nantes, 16 septembre 2023, Nantes. Répétition publique de l’ensemble Cappella Britannica Samedi 16 septembre, 11h00, 15h00 Passage sainte-croix Entrée libre Répétition publique de l’ensemble Cappella Britannica Pour la saison 2023-24, Cappella Britannica explore le répertoire de compositeurs français

comme Francis Poulenc ou Jehan Alain, avec comme point d’orgue le célèbre Requiem de

Gabriel Fauré. Ancré dans la région nantaise, l’ensemble, composé d’une quinzaine de chanteurs, porte une volonté d’exigence musicale élevée, et de diffusion large et accessible à tous. C’est dans cet esprit que Cappella Britannica intervient au Passage Sainte Croix pour une répétition ouverte au public.

L’ensemble Cappella Britannica a été créé en 2016, par son chef Lionel Bourguignon, désireux d’explorer des œuvres a cappella de la Renaissance au 21ème siècle. Passage sainte-croix 9, rue de la Bâclerie ou Place Ste-Croix, 44000 Nantes Nantes 44000 Loire-Atlantique Pays de la Loire Implanté au sein d’un ancien prieuré bénédictin du 12e siècle, le Passage Sainte-Croix est un lieu d’expressions artistiques, de culture et d’échanges initié par le diocèse de Nantes. Point-café relais info. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T11:00:00+02:00 – 2023-09-16T14:00:00+02:00

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00 Cappella Britannica Détails Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Passage sainte-croix Adresse 9, rue de la Bâclerie ou Place Ste-Croix, 44000 Nantes Ville Nantes Departement Loire-Atlantique Lieu Ville Passage sainte-croix Nantes

Passage sainte-croix Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/