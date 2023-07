Sur les pas de la duchesse Ermengarde d’Anjou Passage sainte-croix Nantes, 16 septembre 2023, Nantes.

Sur les pas de la duchesse Ermengarde d’Anjou Samedi 16 septembre, 10h00, 17h00 Passage sainte-croix Gratuit sur réservation, maximum 15 personnes

Véritable voyage au cœur de l’ancienne cité médiévale, le Passage Sainte-Croix vous invite à remonter le temps à la rencontre d’Ermengarde d’Anjou, une duchesse de Bretagne méconnue. Après une courte présentation des grandes transformations urbaines nantaises, l’ombre d’Ermengarde nous accompagnera dans notre exploration du quartier Bouffay, parsemée d’anecdotes historiques et architecturales.

Passage sainte-croix 9, rue de la Bâclerie ou Place Ste-Croix, 44000 Nantes Nantes 44000 Loire-Atlantique Pays de la Loire Implanté au sein d'un ancien prieuré bénédictin du 12e siècle, le Passage Sainte-Croix est un lieu d'expressions artistiques, de culture et d'échanges initié par le diocèse de Nantes. Point-café relais info.

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T11:00:00+02:00

2023-09-16T17:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

Louis-Marie Lanté