Dimoné Passage Sainte-Croix, 10 mars 2023, Nantes.

2023-03-10

Horaire : 19:30 21:30

Gratuit : non 5 euros

Toujours là où on ne l’attend pas, que ce soit en duo, en band avec le groupe rock Kursed, en formation « bancale » pour repiquer Bobby Lapointe, Dimoné, en démon catalan à la voix teintée de mistral, bouscule joyeusement tous les styles. Un sourire amusé et vengeur accroché aux lèvres, en homme libre, il fait voyager ses chansons où bon lui semble, ses mots vers d’autres voies, son phrasé si particulier vers d’autres fantaisies textuelles. Pour l’heure, on le retrouve hors cadre dans une formule piano-voix, en compagnie de son fidèle complice Jean-Christophe Sirven. Une belle occasion comme il le dit si bien, de revisiter son répertoire pour mieux le déplumer, lui griffer le bec tout en y mettant les formes, il va de soi.

Passage Sainte-Croix Centre-ville Nantes 44000

02 51 83 23 75 http://www.passagesaintecroix.fr accueil.passage@gmail.com 0251721010 http://www.labouchedair.com