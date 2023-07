Concert Label Diva (chœur) Passage pommeraye Nantes, 17 septembre 2023, Nantes.

Concert Label Diva (chœur) Dimanche 17 septembre, 14h00 Passage pommeraye

Un voyage onirique entre airs traditionnels et sacrés.

Label Diva est un chœur mixte qui explore un répertoire scandinave et des airs traditionnels et sacrés. Les morceaux sont déclinés de une à huit voix et s’orchestrent dans l’espace, pour une déambulation toujours renouvelée.

Passage pommeraye rue de la Fosse, 44000 Nantes Nantes 44000 Loire-Atlantique Pays de la Loire Axe de circulation piétonnier, espace commercial, desserte d’un point fort de la ville, il permet la liaison Ville-Port par un passage à travers des îlots privés. Louis Pommeraye va faire édifier de 1840 à 1843 un passage couvert considéré aujourd’hui comme un des plus beaux du XIXè siècle. Tramway 1 : Commerce

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T14:30:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T14:30:00+02:00

@Label Diva