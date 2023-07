Concert choral de l’Ensemble Jean-Baptiste DAVIAIS Passage pommeraye Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Nantes Concert choral de l’Ensemble Jean-Baptiste DAVIAIS Passage pommeraye Nantes, 17 septembre 2023, Nantes. Concert choral de l’Ensemble Jean-Baptiste DAVIAIS Dimanche 17 septembre, 11h00 Passage pommeraye Concert choral de l’Ensemble Jean-Baptiste Daviais Ensemble d’une quarantaine de choristes, qui interprètera des chants polyphoniques du XVème siècle à l’époque contemporaine « a cappella » , sous la direction musicale de Stéphane OSTER.

https://ens-jbd.net Passage pommeraye rue de la Fosse, 44000 Nantes Nantes 44000 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« link »: « https://ens-jbd.net »}] Axe de circulation piétonnier, espace commercial, desserte d’un point fort de la ville, il permet la liaison Ville-Port par un passage à travers des îlots privés. Louis Pommeraye va faire édifier de 1840 à 1843 un passage couvert considéré aujourd’hui comme un des plus beaux du XIXè siècle. Tramway 1 : Commerce Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

