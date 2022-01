Passage Piédon – Tempo cirque Martigues, 6 février 2022, Martigues.

Passage Piédon – Tempo cirque Martigues

10 12 « Piedon » est un cirque familial où chaque membre sait tout faire, des acrobaties les plus sophistiquées (et périlleuses !) à la distribution des friandises à l’entracte.

Meme les animaux (chat, chien et une petite chèvre équilibriste), soignés comme des pachas, font parie de la famille et sont traités avec gentillesses.

Pour leur dernier spectacle, la famille vous transporte dans un joyeux tourbillon de magie, de prouesses techniques et de chaleur humaine, qu’ils ont ainsi nommé « Passage Piedon ».



Dans le cadre de Tempo cirque (5 au 20 février).

Sous chapiteau. Tout public. Sans réservation.

Les numéros se succèdent à un rythme accéléré sans aucun temps mort.

La famille vous fait voyager pour vous emmener tour à tour du rire aux frissons en réussissant l’alliance subtile entre prouesses techniques et ambiance tzigane.

