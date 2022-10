Passage Piedon, le cirque ! Aix-en-Provence, 22 octobre 2022, Aix-en-Provence.

Passage Piedon, le cirque !

Aix-en-Provence

2022-10-22 16:00:00 – 2022-11-06 17:30:00

Pont de l’Arc Avenue de l’Arc de Meyran

Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhne

EUR 10 20 L'histoire débute en Auvergne début 1900.

Les frères Piedon, Julien et Joannes, ont 17 et 16 ans, rêvent d’aventures, d’itinérances de et de romances bohémiennes… Ils ne veulent surtout pas du dure labeur qui leur étaient destinée : Creuser le charbon dans les mines comme leur père la fait avant eux.

Doués pour la gymnastique, les deux frères décidèrent de prendre la route, les voilà devenus Saltimbanques ! Ils arpenteront les routes de France, de passage de villes en villes, de foires en foires, présentant leurs tours aux passants qui veulent bien parfois lâcher une petite pièce… Julien et Joannes n’avait plus qu’un but : faire rire et émerveiller les enfants en ces temps de guerre difficile.



Les années ont passées. En 1920, les frères Piedon avaient gagné assez de pièces pour réaliser leurs rêvent acheter la toile qui leur servira à fabriquer eux-mêmes un chapiteau. Le 1er cirque Piedon était né.

2022 : Le Passage Piedon est toujours sur les routes, toujours avec le même but : faire rire et émerveiller les enfants !

Piedon est un vrai cirque familial dans une atmosphère convivial (près de 5000 spectateurs chaque année). Le « Passage Piedon saura enchanter tous les membres de la famille, du plus petit au plus grand !

cirquefamillepiedon@gmail.com +33 6 09 17 21 35 http://www.cirque-piedon.com/

Pont de l’Arc Avenue de l’Arc de Meyran Aix-en-Provence

