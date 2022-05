Passage Klezmer – Concert, 14 mai 2022, .

Passage Klezmer – Concert

2022-05-14 – 2022-05-14

Qu’est-ce qu’une vie, et qui sait la raconter ?

Qui sait faire parler l’amoureux, l’enfant, le musicien, le voleur, le poète, le tailleur, le croyant, la cueilleuse, le buveur ? Que sont les chansons qui disent les découvertes, l’attente, l’espoir, l’ivresse, la souffrance, les séparations et qui toujours puisent dans leurs racines d’humanité ? Que serait la vie sans les chansons ? Que seraient les chansons sans la vie ?

Après vous avoir emmenés «oyfn veg» («sur le chemin», titre de son précédent spectacle), Passage Klezmer vous entraîne dans son nouveau spectacle de chansons et de musiques yiddish, dans ce répertoire si universel qui permet de l’affirmer : «cette vie est une chanson !» («dos leben is a lidl»).

Passage Klezmer vous entraîne dans son nouveau spectacle de chansons et de musiques yiddish, dans ce répertoire si universel qui permet de l’affirmer : «cette vie est une chanson !» («dos leben is a lidl»).

Qu’est-ce qu’une vie, et qui sait la raconter ?

Qui sait faire parler l’amoureux, l’enfant, le musicien, le voleur, le poète, le tailleur, le croyant, la cueilleuse, le buveur ? Que sont les chansons qui disent les découvertes, l’attente, l’espoir, l’ivresse, la souffrance, les séparations et qui toujours puisent dans leurs racines d’humanité ? Que serait la vie sans les chansons ? Que seraient les chansons sans la vie ?

Après vous avoir emmenés «oyfn veg» («sur le chemin», titre de son précédent spectacle), Passage Klezmer vous entraîne dans son nouveau spectacle de chansons et de musiques yiddish, dans ce répertoire si universel qui permet de l’affirmer : «cette vie est une chanson !» («dos leben is a lidl»).

dernière mise à jour : 2022-04-08 par