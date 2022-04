PASSAGE, j’accuse le silence : Exposition, photographie, concert, danse, poésie… Agen Agen Catégories d’évènement: Agen

Lot-et-Garonne

PASSAGE, j’accuse le silence : Exposition, photographie, concert, danse, poésie… Agen, 2 juillet 2022, Agen. PASSAGE, j’accuse le silence : Exposition, photographie, concert, danse, poésie… Hôtel du Conseil départemental Bâtiment de St Jacques Agen

2022-07-02 – 2022-07-02 Hôtel du Conseil départemental Bâtiment de St Jacques

Agen Lot-et-Garonne Agen EUR 25 25 Un évènement, un spectacle, un contre-défilé de mode féministe… La performance Contre-Défilé de Mode “PASSAGE, j’accuse le silence » proposée et menée par l’artiste plasticienne, metteure en scène, réalisatrice, Mamoon dans le cadre de plusieurs résidences, est une œuvre d’art interdisciplinaire qui impliquent la présence de jeunes dits éloignés de la culture. Lors d’une représentation, ces jeunes porteront des tenues aux messages féministes percutants provenant de la fresque “Vie de femmes, petits riens et théorie du tout” peinte par l’artiste. Cette collection sera confectionnée par les élèves de la classe de technique d’habillement du spectacle du Lycée Lomet d’Agen, Lot-et-Garonne. Un spectacle collectif qui fédère tout un département et plus encore… Des professionnels du spectacle sont présents pour soutenir la paroles des femmes. Un évènement, un spectacle, un contre-défilé de mode féministe… Un évènement, un spectacle, un contre-défilé de mode féministe… La performance Contre-Défilé de Mode “PASSAGE, j’accuse le silence » proposée et menée par l’artiste plasticienne, metteure en scène, réalisatrice, Mamoon dans le cadre de plusieurs résidences, est une œuvre d’art interdisciplinaire qui impliquent la présence de jeunes dits éloignés de la culture. Lors d’une représentation, ces jeunes porteront des tenues aux messages féministes percutants provenant de la fresque “Vie de femmes, petits riens et théorie du tout” peinte par l’artiste. Cette collection sera confectionnée par les élèves de la classe de technique d’habillement du spectacle du Lycée Lomet d’Agen, Lot-et-Garonne. Un spectacle collectif qui fédère tout un département et plus encore… Des professionnels du spectacle sont présents pour soutenir la paroles des femmes. L’ARME PACIFIQUE DE L’ART

Hôtel du Conseil départemental Bâtiment de St Jacques Agen

dernière mise à jour : 2022-03-17 par

Détails Catégories d’évènement: Agen, Lot-et-Garonne Autres Lieu Agen Adresse Hôtel du Conseil départemental Bâtiment de St Jacques Ville Agen lieuville Hôtel du Conseil départemental Bâtiment de St Jacques Agen Departement Lot-et-Garonne

Agen Agen Lot-et-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/agen/

PASSAGE, j’accuse le silence : Exposition, photographie, concert, danse, poésie… Agen 2022-07-02 was last modified: by PASSAGE, j’accuse le silence : Exposition, photographie, concert, danse, poésie… Agen Agen 2 juillet 2022 Agen Lot-et-Garonne

Agen Lot-et-Garonne