Octobre rose: Matchs handball au Gymnase Lavoisier Passage Guynemer Brive-la-Gaillarde, 7 octobre 2023, Brive-la-Gaillarde.

Brive-la-Gaillarde,Corrèze

Dans le cadre d’octobre rose, des Matchs handball auront lieu au Gymnase Lavoisier. A partir de 14h matche des jeunes. A 17h SM2-Panaloisirs, 19h SF2-Artigues et à 21h SM1-Champcevinel. Buvette et restauration sur place. Stands de dépistage et vente au profit de la Ligue contre le cancer. Renseignements: 06 38 85 15 79 ou 06 29 24 53 51..

Passage Guynemer

Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



As part of the October rose campaign, handball matches will be held at the Gymnase Lavoisier. Starting at 2pm, youth matches. At 5pm SM2-Panaloisirs, 7pm SF2-Artigues and 9pm SM1-Champcevinel. Refreshments and catering on site. Screening booths and sales in aid of the Ligue contre le cancer. Information: 06 38 85 15 79 or 06 29 24 53 51.

En el marco de la campaña Octubre rosa, se celebrarán partidos de balonmano en el Gimnasio Lavoisier. A partir de las 14.00 horas, partidos de juveniles. A las 17.00, SM2-Panaloisirs, a las 19.00, SF2-Artigues y a las 21.00, SM1-Champcevinel. Refrescos y catering in situ. Puestos de proyección y venta a beneficio de la Liga contra el Cáncer. Información: 06 38 85 15 79 o 06 29 24 53 51.

Im Rahmen des Rosa Oktobers finden Handballspiele im Gymnasium Lavoisier statt. Ab 14 Uhr Match der Jugend. Um 17 Uhr SM2-Panaloisirs, 19 Uhr SF2-Artigues und um 21 Uhr SM1-Champcevinel. Getränke und Speisen vor Ort. Stände für Vorsorgeuntersuchungen und Verkauf zugunsten der Krebsliga. Informationen: 06 38 85 15 79 oder 06 29 24 53 51.

