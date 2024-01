Un esprit sain dans un corps sain – Nuits de la lecture Passage Georges Brassens Montbard, vendredi 19 janvier 2024.

Montbard Côte-d’Or

Début : 2024-01-19 18:00:00

fin : 2024-01-19 21:00:00

Lier sport et culture en cette année olympique et s’emparer de l’expression, utilisée par Coubertin, tel est le défi relevé par la Médiathèque-Ludothèque pour les Nuits de la lecture.

Dès 18h00, participez à un tournoi de Weykick Football, en tenue de foot ! A 19h30, assistez à un moment inédit : une démonstration de Krav maga et Karaté sur un DJ set entrecoupée de lectures ‘sportives’.

Mens sana in corpo sano, le programme de votre soirée du 19 janvier.

Animation gratuite, tout public.

Passage Georges Brassens

Montbard 21500 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté



