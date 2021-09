Passage, festival de films de la Côte de Nacre, 3e édition Saint-Aubin-sur-Mer, 5 octobre 2021, Saint-Aubin-sur-Mer.

Passage, festival de films de la Côte de Nacre, 3e édition 2021-10-05 19:30:00 19:30:00 – 2021-10-10 00:00:00 00:00:00

Saint-Aubin-sur-Mer Calvados Saint-Aubin-sur-Mer

La 3e édition du Festival Passage aura lieu du 5 au 10 octobre 2021 dans les salles de Saint-Aubin-sur-Mer, Douvres-la-Délivrande, Luc-sur-Mer et Lion-sur-Mer, sur le thème “Histoires de famille”. C’est un événement qui vise à la (re)découverte de films libres et audacieux, et au plaisir de les voir ensemble, en salle.

La famille, heureuse ou dysfonctionnelle, unie ou éclatée, lieu d’amour, de conflits et de secrets, constitue un grand sujet de cinéma mêlant l’intime à l’universel, la petite histoire à la grande. Le thème de cette édition guide une sélection de films de toutes époques et de tous genres, libres et audacieux, avec une attention toute particulière pour l’œuvre en construction d’Arthur et Tom Harari, respectivement réalisateur et chef opérateur. Film d’ouverture de la section «Un Certain regard» à Cannes cette année, le nouveau long-métrage d’Arthur Harari Onoda, 10 000 nuits dans la jungle a fait sensation. La famille, la filiation et la fraternité constituent des thèmes récurrents de leur filmographie depuis leurs courts-métrages, ainsi qu’une façon de concevoir les films puisqu’ils les font en famille, avec aussi le troisième frère, l’auteur de romans graphiques Lucas Harari qui prête sa grâce adolescente à leurs premières œuvres. Sans oublier qu’Arthur, Tom et Lucas, artistes cinéphiles, n’ont cessé de s’inscrire dans une famille de cinéma, en allant puiser leurs références tantôt chez Maurice Pialat, Jean Renoir, et plus généralement dans leur admiration du cinéma classique américain ou japonais.

Autre invitée de notre troisième édition, la réalisatrice Emilie Brisavoine enquête sur sa propre famille dans Pauline s’arrache, un conte punk dont sa sœur adolescente est l’héroïne. Au cœur de l’intimité, la caméra capte avec tendresse cette famille extravagante qui passe des rires aux pleurs, loin des normes et du calme.

Enfin, Passage c’est aussi une sélection de films classiques ou inédits, avec cette année des œuvres de Claude Chabrol, Ang Lee, Pedro Almodovar, Kinuyo Tanaka ou encore Charlie Chaplin.

